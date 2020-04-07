İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Van'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınır bölgesine operasyon düzenleyip arazi arama-taraması yaptı. Aramada, araziye terk edilmiş 193 kilo eroin ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen 216 kilo uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı.