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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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VAN'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 193 kilo eroin ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Van'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınır bölgesine operasyon düzenleyip arazi arama-taraması yaptı. Aramada, araziye terk edilmiş 193 kilo eroin ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen 216 kilo uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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