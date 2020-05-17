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DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

İran sınırında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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İran sınırında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'ın Çaldıran ilçesinde, kaçakçılar tarafından İran'dan getirilen ve araziye gizlenen 20 bin paket gümrük kaçağı sigara, jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirildi.

Çaldıran ilçesindeki jandarma ekipleri, İran'dan getirilen gümrük kaçağı sigaraların ülkeye sokulacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İran sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sonucu, kaçakçıların dere kenarına gizledikleri 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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