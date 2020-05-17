İran sınırında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran ilçesindeki jandarma ekipleri, İran'dan getirilen gümrük kaçağı sigaraların ülkeye sokulacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İran sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sonucu, kaçakçıların dere kenarına gizledikleri 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.