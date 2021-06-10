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Gündem
Mehmet ÖZKAN-DHA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 23:44 | Son Güncelleme:

İran sınırında, 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İran sınırında, 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nde, yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Atların sırtındaki çuvallarda 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alınırken, 3 ata da el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde önlem aldı. Bölgede konuşlanan güvenlik görevlileri, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale etti. Yapılan müdahalede İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alınırken, atların üzerindeki çuvallarda 163 kilo eroin ve 18 kilo metamfetamin olmak üzere 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken 3 ata da el konuldu.

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