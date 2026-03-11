×
İran sınır hattında Türk jetlerinden devriye uçuşu

Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 10:22

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim ederken; Türk Hava Kuvvetleri de bölge güvenliğini sağlamak amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece-gündüz demeden devriye uçuşlarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, İran sınır hattı boyunca gece ve gündüz gerçekleştirdikleri devriye uçuşlarıyla bölge güvenliğini tesis ediyor. Gün boyu aralıklarla icra edilen uçuşların, TSK'nın rutin faaliyetleri ve sınır güvenliği stratejileri kapsamında kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, bölgedeki yerel kaynaklar sınır hattında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını vurguladı. Savaş uçaklarının varlığının caydırıcılık sağladığı bölgede, sahadaki sükunetin korunduğu gözlemlendi.

Milli Savunma Bakanlığı unsurları, bölgedeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor.

