İran lideri Hamaney’den ABD’ye suçlama: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." dedi. Washington yönetiminin politikasının her zaman "İran'ı kontrol altına almak" olduğunu dile getiren Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini vurgulayan Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 123 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.