İran için barış diplomasisi

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinde, İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de görüşen Erdoğan, Katar’a yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’la görüşmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a da saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini aktarıp, son durumu değerlendirdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’la da görüşen Erdoğan, Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de telefon görüşmesinde, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşmesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.