‘İran füzesi’ sonrası Ankara teyakkuzda

Ankara’da yapılan değerlendirmelere göre mesele, Türkiye açısından münferit bir füze parçası değil; sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve caydırıcılık başlıklarıyla birlikte ele alınıyor. Ayrıca hava sahasına yönelik her ihlal, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelmiş bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık 12 Gün Savaşı sonrasında İran içindeki kaotik atmosferin derinleştiğine dikkat çekiliyor ve merkezi devlet aklının zayıfladığı yönünde güçlü emareler bulunduğu vurgulanıyor. Ali Hamaney’in ölümü sonrasında devlet yönetiminde belirgin bir otorite boşluğu ve koordinasyon zafiyeti ortaya çıktı. Karar alma mekanizmalarında çok başlılık, güvenlik birimlerinde dağınıklık ve komuta zincirinde belirsizlik yaşandığı ifade ediliyor. Bu tablonun sahadaki askeri unsurların kontrolsüz hamleler yapabilme riskini artırdığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE DİPLOMASİYİ ÖNCELEDİ

Türkiye, İran meselesinin başından bu yana gerilimi düşürmeye çalışan ve diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kriz başlamadan önce yürüttüğü diplomatik temaslarda açık biçimde sükûnet ve diyalog çağrısı yaptı. Çatışmalar başladıktan sonra da lider diplomasisiyle ateşkes ve istikrarı önceleyen bir hat izledi.

ANKARA HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR

Ankara’da yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin önceliği saldırıların durdurulması ve kalıcı ateşkesin tesis edilmesi. Bununla birlikte askeri kapasitesi, istihbarat derinliği ve kriz yönetim kabiliyetiyle her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu vurgulanıyor. Ulusal güvenliği tehdit eden hiçbir girişimin karşılıksız kalmayacağı mesajı veriliyor.

Türkiye’nin tehdit karşısında savrulan değil, kenetlenen bir devlet olduğu ifade ediliyor. Devletin tüm kurumlarıyla sahada bulunduğu, güvenlik güçlerinin kapasitesi ve ordunun teknolojik üstünlüğünün bölgesel ölçekte tartışmasız olduğu belirtiliyor. Caydırıcılığın sözle değil, kabiliyetle inşa edildiğine dikkat çekiliyor. Türkiye’nin savaşa taraf olmadığı, ancak Türkiye’ye yönelecek tehditlerin devamı halinde her türlü hazırlığın yapıldığı ifade ediliyor.

OYUNLARA DA GELMEYİZ

Ankara’ya göre bu dönem ayrışma değil milli birlik, polemik değil stratejik akıl zamanı. Türkiye’nin soğukkanlı, hazırlıklı ve kararlı olduğu vurgulanırken, hiçbir kaotik ortamın, kontrolsüz hamlenin ve karanlık hesabın Türkiye’yi zayıflatmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin başından bu yana meselenin barışçıl ve diplomatik yöntemlerle ele alınmasını desteklediğini ve çatışmaların tarafı olmayacağını ilan eden Türkiye’nin provokasyonlara ve dezenformasyonlara da prim vermediğinin altı çiziliyor. Türkiye’nin savaşın bir parçası haline gelmediği, aksine tarafları yeniden müzakere masasına dönmeye teşvik ettiği kaydediliyor.

Türkiye’nin bölgenin en etkin güçlerinden biri olduğu belirtilirken, yapılanlara sessiz kalınmayacağı ancak Türkiye’yi tuzağa çekmeye çalışanların oyunlarına da gelinmeyeceği vurgulanıyor.

ÖNCELİK MİLLİ GÜVENLİK

Türkiye’nin önceliğinin milli güvenliğin korunması olduğu ifade ediliyor. Bölgeyi ateşe atma girişimlerini engelleme çabasının da bu güvenlik yaklaşımının parçası olduğu kaydediliyor. Türkiye’nin köklü devlet geleneğine ve güçlü bir orduya sahip olduğu, saldırılara boyun eğmeyeceği ve hadsizliğe prim vermeyeceği belirtiliyor. Milletin devlete ve orduya güvenmesi gerektiği de vurgulanıyor. Bölgede yaşananların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iç cepheyi sağlamlaştırma çağrısının önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

HER TÜRLÜ İHTİMAL

İran’daki otorite boşluğuna işaret eden Ankara, İran’dan ateşlenen füzenin herhangi bir yönetime danışılmadan mı atıldığı ihtimalini de dışlanmıyor. Zira askeri yönetim boşluğu nedeniyle İran’daki bazı askeri birliklerin kendilerine özgü yetkilerle hareket ettiğine işaret ediliyor. Füzenin NATO kuvvetlerine bağlı bir gemiden kalkan savunma unsurlarıyla imha edildiği kaydediliyor.

FİDAN ANKARA’NIN TEPKİSİNİ İLETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepki iletildi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ve Türkiye’nin hava sahasında etkisiz hale getirilen füze de ele alındı. Bakan Rubio, Türkiye’nin egemen topraklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi ve ABD’den tam destek sözü verdi. Fidan, ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de telefonda görüştü.