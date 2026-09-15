×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İran#ABD#Abbas Erakçi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 20:49

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor hakkında, "Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır." dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

"YÜZLERCE ABD ASKERİ ÜSSÜ YOK EDİLMİŞ, ONLARCA UÇAK YAKILMIŞTIR"

Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN SAVAŞINA İLİŞKİN RAPOR

NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

Haberin Devamı

30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği​​​​​​​ bilgisi de paylaşılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Abbas Erakçi

BAKMADAN GEÇME!