×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Liderimize saldırı, topyekün savaş anlamına gelir

Güncelleme Tarihi:

#İran#Mesud Pezeşkiyan#Ali Hamaney
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Liderimize saldırı, topyekün savaş anlamına gelir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 21:49

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney'e karşı olası bir saldırının İran halkıyla savaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisine atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney dün başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, "Nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere böylesine önemli koşullarda hakaret edilmesine izin vermiyorum ve bunu yasaklıyorum." demişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Mesud Pezeşkiyan#Ali Hamaney

BAKMADAN GEÇME!