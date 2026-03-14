İran: 5. filoyu ve Lincoln’ü vurduk... Savaşta 15. gün

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, dün İsrail’in başkenti Tel Aviv, Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD’nin 5’inci Filosu ve bölgedeki diğer üslerini füze ve kamikaze İHA’larla hedef aldı. Saldırılarda ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.

İSRAİL: 59 KİŞİ YARALANDI

Başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalarken, İsrail ordusundan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ileri sürüldü. Tasnim Haber Ajansı’na göre ise Devrim Muhafızları tarafından saldırıya ilişkin yayınlanan bildiride, “Kudüs Günü arifesinde, düşmanlar için farklı bir gece yaşandığı” ifade edildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, “cam kırıkları” nedeniyle 58’i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

USS ABRAHAM LINCOLN İDDİASI

Öte yandan Devrim Muhafızları, ABD’nin krizin başladığı haftalardan itibaren bölgeye konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve “ağır hasar gördüğünü” öne sürdü. Saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, uçak gemisinin “bulunduğu bölgeyi terk ettiği” iddia edildi. İsrail’in güneyindeki Birussebi’de bulunan İsrail ordusu karargâhı da insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

FRANSIZ ÜSSÜNE SALDIRIDA 1 ÖLÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Irak’ın Erbil kentindeki askeri üsse önceki gün gerçekleştirilen saldırıda 1 Fransız askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

KÖRFEZ’E MİSİLLEMELER SÜRÜYOR

İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını da yoğunlaştırmış durumda. ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinde arabulucu rolünü üstlenen Umman’ın Suhar kentindeki Avhi sanayi bölgesine bir İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bir İHA’ya Dubai Uluslararası Finans Merkezi yakınlarında müdahale edildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi’ni hedef alan bir İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ABD: 15 BİN HEDEFİ İMHA ETTİK

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında İran’a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İran’a en yoğun saldırıları düzenleyeceğimiz gün bugün (dün) olacak Sorti sayısı ve bombardıman dalgası sayısı şu ana kadarki en yüksek seviyede” diye konuşan Hegseth, ABD ve İsrail’in birlikte 15 binden fazla hedefi vurduğunu öne sürdü.

İRAN DONANMASI ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanı Caine ise İran donanmasının “etkisiz” hale getirildiğini iddia etti. Öte yandan ABD merkezli CBS News’in haberine göre, “bu hafta başlarında” USS Abraham Lincoln uçak gemisine “çok yakın mesafede” seyreden İran bandıralı gemisine ABD güçleri tarafından ateş açıldı. Hellfire füzeleriyle donatılmış bir helikopterin havalanarak 2 füzeyle İran gemisini hedef aldığı savunulan haberde, gemi ile mürettebatın durumunun bilinmediği ileri sürüldü.

ABD, Ortadoğu’ya yaklaşık 2200 deniz piyadesinden oluşan bir kuvvet konuşlandırmayı planlıyor. ABD Ordusu Sekreteri Dan Driscoll, ABD’nin İran’ın insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için Ortadoğu’ya 10 bin adet önleme amaçlı insansız hava aracı konuşlandırdığını söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet İçin Ödüller programı, Mücteba Hamaney de dahil olmak üzere “İranlı terörist liderler” hakkında bilgi verilmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı ödülü 10 milyon dolara kadar çıkardı.

TAHRAN’A BOMBARDIMAN

İsrail de İran’a yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Tahran, Şiraz ve Ahvaz’da “stratejik altyapılara yönelik bir dizi saldırı düzenlendiği” aktarıldı. Tahran’da hava savunma sistemi üsleri ve çeşitli silah üretim tesisleri hedef alınırken, Ahvaz’da ise Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ve iç güvenlik birimlerinin merkez komuta üslerinin vurulduğu iddia edildi.

AMERİKAN UÇAĞI IRAK’TA DÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının önceki gün Irak’ın batısında düştüğünü açıkladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı ifade edildi. Önce uçakta bulunan 6 mürettebattan 4’ünün hayatını kaybettiği, 2’si için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Ardından 2 askerin daha öldüğü açıklandı. İkinci KC-135 uçağı ise İsrail basınına göre acil durum kodu yayımlayarak İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na güvenli iniş yaptı.

