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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Irak'tan getirilen Türk vatandaşları Diyarbakır ve Batman'da karantinaya alındı

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Irak'tan getirilen Türk vatandaşları Diyarbakır ve Batman'da karantinaya alındı
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KORONAVİRÜS nedeniyle Irak'tan tahliye edilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından 366 kişi, otobüslerle Batman ve Diyarbakır'da karantinada kalacakları yurtlara getirildi. Yurtlara girişte sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından karşılanan vatandaşlar burada da yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlara alındı.

Türk vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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