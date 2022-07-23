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Irak’taki saldırı: Türk ordusu özenlidir

#Faik Öztrak#Irak#Saldırı
Irak’taki saldırı: Türk ordusu özenlidir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Irak’ın Duhok kentinde dokuz sivilin öldüğü saldırıya ilişkin, “Türk ordusu özenlidir” dedi, hükümetin teklif ettiği gibi olayın hassasiyetle araştırılmasını istedi.

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Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“(Irak’ta sivillerin öldürüldüğü saldırı) Bu iş, karşılıklı suçlamalarla geçiştirilemeycek kadar önemlidir.
Dolayısıyla bu olay bizim ilgili makamlarımızın da teklif ettiği, ifade ettiği gibi birlikte büyük bir hassasiyetle araştırılmalı, gerçek neyse ortaya çıkarılmalıdır. Türk ordusu sivilleri hedef almama konusunda azami özeni her zaman göstermiştir.

(Üniversitelerdeki mezuniyet törenleri) Türkiye hem zihinsel hem kültürel olarak çölleşiyor. Gençlerin mezuniyet törenlerine, hükümeti protesto ederler diyerek izin verilmiyor. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenlerini çalmaya kalkmasın. Sayın Genel Başkanımız her zaman gençlerimizin yanında olmuştur. Öğrencilerimiz kendi mekânlarında okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse her türlü lojistik desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmişlerdir.”

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#Faik Öztrak#Irak#Saldırı

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