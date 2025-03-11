Son dakika: Irak'ta deprem... Hakkari'de de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak'ın Erbil kentinde saat 21.03'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem, Hakkari'nin Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İlk belirlemelere göre depremde sınırlarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi Ali Çelik depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.03’te Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur bölgesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem başta Derecik olmak üzere tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb’im tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin" ifadelerine yer verildi.