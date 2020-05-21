Iraklı Vahap balkondan düşüp öldü
ESKİŞEHİR'de, Irak uyruklu Vahap Hamit Davut (11), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu Vahap Hamit Davut, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Vahap Hamit Davut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.
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