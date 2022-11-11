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Iraklı Sally davasında istenen ceza belli oldu! Sanık kendini bu sözlerle savundu

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#Eskişehir#Sally Ali Challab Al-Abbood#Kayıp
Iraklı Sally davasında istenen ceza belli oldu Sanık kendini bu sözlerle savundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 16:51

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Amjed Mohsin Mohammed (28) hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanık Mohammed yaptığı savunmada, "Vallahi kız başka bir ülkeye gitti. Bu iftiradır. Çünkü bende para var. Zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum. Cinayet ne alaka? Herkes benim katil olmamı istiyor. Nedenini bilmiyorum. Ben de üzgünüm." dedi.

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Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saatlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, Sally'nin en son Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Sally'nin arkadaşının evine girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıktığı, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. Sally'i öldürdüğü şüphesiyle aranan Mohammed, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Mohammed, tutuksuz sanıklardan Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile Sally'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood ile hakkında yakalama kararı bulunan Hassan Ali Assi Al-Faisal ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mohammed'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Diğer sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed ve Asaad Mohsin Mohammed hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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'VALLAHİ KIZ BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTTİ'

Sanık Mohammed ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada suçlamaları reddederek, "Kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Allah şahit, ben suçsuzum. Ben o gün 2 poşet köpek maması verdim. Küçük poşet dedikleri şey cesetse; idamı da kabul ederim. Ben suçsuzum, 14 aydır da tutukluyum. Vallahi kız başka bir ülkeye gitti. Bu iftiradır. Çünkü bende para var. Zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum. Cinayet ne alaka? Herkes benim katil olmamı istiyor. Nedenini bilmiyorum. Ben de üzgünüm. Bu kız nerede diye ben de düşünüyorum. Onun ailesiyle benim hiçbir problemim yok. Çok yorgunum beraatimi istiyorum" dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık Mohammed'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, Sarhan Shihab Ahmed ve Ameer Muttashar Mahmood hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve sanık Hassan Ali Assi Al-Faisal hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 

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#Eskişehir#Sally Ali Challab Al-Abbood#Kayıp

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