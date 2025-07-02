Irak’la yeni dönem zirvesi

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Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile özel görüşme yaparken, Irak Meclisi’nden geniş bir heyet ile TBMM üyeleri arasında görüşmeler yapıldı. Kurtulmuş, Meşhedani’yle düzenlenen ortak basın toplantısında “Türkiye’nin Terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğu ve örgütün kendini fesih ve silahlarını teslim etme kararından sonra yeni bir aşamaya gelmiş olan bu süreç Iraklı dostlarımız tarafından da desteklenmektedir. Irak’ta var olan, Türkiye’de var olan terör örgütlerinin hepsinden kurtulmak aslında Türkiye için ve bölgemiz için ortak bir kalkınma hamlesinin başlamasının işareti olacaktır” dedi. Meşhedani ise “Saflarımızı birleştirmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.