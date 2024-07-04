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Irak’ın kuzeyine hava harekâtı

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Irak#Hava Harekâtı
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenledi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla BM Anlaşması’nın 5’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hak doğrultusunda Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekâtı düzenlendiği belirtildi. Hava harekâtında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Irak#Hava Harekâtı

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