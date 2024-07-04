Irak’ın kuzeyine hava harekâtı

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla BM Anlaşması’nın 5’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hak doğrultusunda Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekâtı düzenlendiği belirtildi. Hava harekâtında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.