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Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' açıklamasında bulundu.

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