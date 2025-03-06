×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Irak'ın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Koray Arslan#Samsun
Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:17

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan pratisyen hekim Koray Arslan (33), Samsun'da toprağa verildi. Törende yürek yakan anlar yaşandı. Şehidin babası Recep Arslan, cenazeye ambulansta tekerlekli sedye ile geldi. Annesi Bahar Arslan, şehidin eşi Elena Arslan ve kardeşleri Yılmaz ve Burak Arslan da ayakta durmakta güçlük çekti.

Haberin Devamı

Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılandıktan sonra bugün cenaze töreni için Büyük Cami'ye getirildi.

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Şehidin babası Recep Arslan, cenazeye ambulansta tekerlekli sedye ile geldi. Annesi Bahar Arslan, şehidin eşi Elena Arslan ve kardeşleri Yılmaz ve Burak Arslan da ayakta durmakta güçlük çekti.

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ

Cenaze törenine; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri, askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haberin Devamı

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Daha sonra şehidin cenazesi, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Şehit Koray Arslan'ın Amasya'nın Suluova ilçesinde çalıştığı, 17 Şubat'ta geçici görevle Pençe-Kilit Operasyon bölgesine gittiği öğrenildi. (DHA)

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

Irakın kuzeyinde şehit olan doktor, son yolculuğuna uğurlandı... Acılı baba sedye ile geldi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Koray Arslan#Samsun

BAKMADAN GEÇME!