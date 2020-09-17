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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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