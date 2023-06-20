Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist Alman vatandaşı çıktı

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Mehmetçik tarafından 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen silahlı insansız hava araçları tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi. Yapılan araştırmada öldürülen teröristlerden birinin Almanya'nın Mainburg kenti doğumlu 'Azed Sergeş' kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi. Alman vatandaşı teröristin, Münih'te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi. Terör örgütünün artık yurt dışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirten uzmanlar, bu nedenle terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekti. (DHA)