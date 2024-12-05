×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Irak’ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Irak
Irak’ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz” denildi.

709 MAĞARAYA ‘GÜRZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 2024 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsaldaki kış yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen ‘Gürz’ operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Irak

BAKMADAN GEÇME!