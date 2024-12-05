Irak’ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz” denildi.

709 MAĞARAYA ‘GÜRZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 2024 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsaldaki kış yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen ‘Gürz’ operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek” dedi.