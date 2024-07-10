Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.