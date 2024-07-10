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Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
Garada 3 PKKlı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 12:06

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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