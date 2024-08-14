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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
Irakın kuzeyinde 2 PKKlı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 15:47

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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