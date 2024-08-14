Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8oxF0VirkZ