Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.