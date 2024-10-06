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Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
Irakın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 16:27

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi. 

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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