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Irak’ın acısına ortak olduk: Bayraklar yarıya indi

#Irak#Zaho#Türkiye
Irak’ın acısına ortak olduk: Bayraklar yarıya indi

Zaho’daki terör saldırısının ardından Irak’ta bir günlük yas ilan edildi. Bağdat’taki Türkiye Büyükelçiliği ile tüm Türkiye başkonsoloslukları da yasa katılarak Türk bayraklarını yarıya indirdi.

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ZAHO’daki terör saldırısının ardından Irak’ta bir günlük yas ilan edildi. Bağdat’taki Türkiye Büyükelçiliği ile tüm Türkiye başkonsoloslukları da yasa katılarak Türk bayraklarını yarıya indirdi.

Bağdat Büyükelçiliği’nden yarıya indirilmiş Türk bayrağı fotoğrafıyla birlikte yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’nın elinde şehit olan Iraklı kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz” denildi.

Irak’ın acısına ortak olduk: Bayraklar yarıya indi

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da yarıya indirilmiş Türk bayrağı fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Zaho’da dün meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Irak’ta ilan edilen bir günlük yasa katıldık. Bir kez daha PKK terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve kederli ailelere ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

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#Irak#Zaho#Türkiye

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