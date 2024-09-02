Irak ve Suriye’de 17 terörist etkisiz

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek” denildi.

NUSAYBİN’DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

- Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik “Gürz-11” operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, “J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.