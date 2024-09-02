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Irak ve Suriye’de 17 terörist etkisiz

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#PKK
Irak ve Suriye’de 17 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te 2 PKK/YPG’li olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek” denildi. 

NUSAYBİN’DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

- Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik “Gürz-11” operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, “J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#PKK

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