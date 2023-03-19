Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Irak ve İran arasında sınır güvenliği anlaşması imzalandı

Güncelleme Tarihi:

#Irak#İran#Sınır Güvenliği
Irak ve İran arasında sınır güvenliği anlaşması imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 18:43

Irak ile İran arasında sınır güvenliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Irak’ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, iki ülke arasında sınır güvenliği anlaşması imzaladı. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınır güvenliği anlaşmasının "iki ülke arasındaki ortak sınırların korunması ve çeşitli güvenlik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesi" gibi konuları içerdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Şemhani’yi kabul ettiği aktarılarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güvenliği sağlama yollarının ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirten Sudani, ülkenin egemenliği ve komşu ülkelerin güvenliği için tehdit oluşturan silahlı grupların topraklarına barınmasını asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İran Kürdistan Demokratik Partisi'nin (İKDP) kamplarının bulunduğu bölgelere füze ve İHA saldırıları düzenlemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#İran#Sınır Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık