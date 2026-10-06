Irak sınırında mayın temizliği

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Irak sınırında yer alan ve 1995'te terör nedeniyle boşaltılan Kurudere, Kavuşak ve Işıklı bölgelerindeki köylerin terör baskısından kurtulmasının ardından bölgenin her karışını güvenli hale getirme çalışması var.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı uzman ekiplerce bölgenin mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi için titiz çalışma yürütülüyor. Son teknoloji ürünü teçhizatla donatılmış deneyimli personelden oluşan 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığına bağlı ÖMAT timleri, görev öncesinde dikkatlice hazırlık yapıyor.

Arama-taramada kullanılan tüm ekipmanlar titizlikle kontrol edildikten sonra özel koruyucu kıyafetlerini giyen personele, arazinin yapısı, iklim şartları ve bölgede bulunabilecek tüm tehlikeler detaylı şekilde anlatılıyor.

DEDEKTÖRLERLE ARANIYOR

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Güvenlik önlemleri alındıktan sonra ÖMAT timleri, dedektörle arama yapıyor, tespit edilen patlayıcılar gerekli işlemlerin ardından imha ediliyor.

Özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu aramalarda ÖMAT timleri, zor ve tehlikeli olmasına rağmen büyük bir sabır, titizlik ve sorumlulukla görev yapıyor.

ÖMAT bölük komutanı, 2. Ordu İstihkam Tugayı ÖMAT Tabur Komutanlığı olarak Hakkari'de mayın arama ve temizleme faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı kontrolünde yürüttükleri faaliyetlerde özel eğitimli tecrübeli personel, gelişmiş mayın arama teçhizatı ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle güvenli alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten bölük komutanı, şunları kaydetti:

ORADA YARIN ÇOCUKLAR OYNAYACAK

"Görevimiz, insan hayatını korumak ve vatan toprağını yeniden güvenle yaşanabilir hale getirmektir. Biz temizlediğimiz alana sadece bir arazi parçası olarak bakmıyoruz. O alan, yarın bir çocuğun güvenle oyun oynayacağı bir park, bir çiftçinin üretim yapacağı tarla veya bir ailenin güvenle yaşayacağı vatan toprağıdır. Mayın temizliği görevi, sabır, cesaret ve yüksek disiplin gerektirir. Tüm personelimiz her gün büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapıyor çünkü biliyoruz ki etkisiz hale getirilen her mayın bir hayat demektir. Bizler sessiz bir tehlikeyi ortadan kaldırırken geleceğe güven inşa ediyoruz. Hedefimiz toprağı mayından arındırmak, vatanımızın her karışını insanımız için güvenli hale getirmektir."