×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Irak sınırında 365 gün Vatan nöbeti! Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda

Güncelleme Tarihi:

#Mehmetçik#Aktütün Kalekou#Hakkari
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 16:05

Irak’ın kuzeyinde Mehmetçik yeni yılda da görev başında. CNN TÜRK Muhabiri Hasret Kaya ve kameraman Emir Ünlü aldığı özel izinle hudut hattındaki Aktütün Kalekolu'na gitti. Sınırın sıfır noktasından o notları aktardı.

Haberin Devamı

Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, rahat uyuyalım diye yeni yılda da teyakkuzda. Kimi 4 yıldır, kimi 7 yıldır dağların vadilerin arasında görevini yapıyor. CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya ve kameraman Emir Ünlü aldığı özel izinle Güneydoğu'daki bir hudut birliğini ziyaret etti.

Irak sınırında 365 gün Vatan nöbeti Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda

Görev yapan bir asker, "Gaziantep'te yaşayan aileme, yakınlarıma, sevdiklerime selam gönderiyorum. Herkesin yeni yılını kutlar, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görevimi tutmaktayım" dedi.

Irak sınırında 365 gün Vatan nöbeti Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda

Haberin Devamı

CNN TÜRK ekibi, sevdiklerinin hasretini çeken bir Mehmetçik'in Ordu'daki ailesini aradı. O anlar yürekleri ısıttı.

Irak sınırında 365 gün Vatan nöbeti Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmetçik#Aktütün Kalekou#Hakkari

BAKMADAN GEÇME!