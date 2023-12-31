Irak sınırında 365 gün Vatan nöbeti! Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda

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Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, rahat uyuyalım diye yeni yılda da teyakkuzda. Kimi 4 yıldır, kimi 7 yıldır dağların vadilerin arasında görevini yapıyor. CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya ve kameraman Emir Ünlü aldığı özel izinle Güneydoğu'daki bir hudut birliğini ziyaret etti.

Görev yapan bir asker, "Gaziantep'te yaşayan aileme, yakınlarıma, sevdiklerime selam gönderiyorum. Herkesin yeni yılını kutlar, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görevimi tutmaktayım" dedi.

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CNN TÜRK ekibi, sevdiklerinin hasretini çeken bir Mehmetçik'in Ordu'daki ailesini aradı. O anlar yürekleri ısıttı.