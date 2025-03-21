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Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı... Dışişleri'nden kınama mesajı

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#Şişli#Irak Konsolosluğu#Silahlı Saldırı
Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı... Dışişlerinden kınama mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 23:06

Şişli Esentepe’de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. Yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi.

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İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Irak Konsolosluğu'na 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. 

Şahısların olay yerine motosikletle geldiği belirlenirken konsolosluk binasına 9 kurşun isabet etti.

Saldırıda yaralanan olmadı. 

Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı... Dışişlerinden kınama mesajı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA MESAJI

Konsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır.

Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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#Şişli#Irak Konsolosluğu#Silahlı Saldırı

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