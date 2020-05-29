Irak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eski zamanlarda çok sık kullanılan ırak kelimesi belirli bir mesafeden dolayı uzak kalınması anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre ise ırak kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlısı uzak kelimesidir.

Irak Eş Anlamlısı

Irak kelimesi sadece fiziksel olarak değil, manevi açıdan da kullanılabilir. Irak kelimesini aynı zamanda yakın anlamı olan uzak kelimesi yerine de kullanabilirsiniz. Mesafe olarak uzak olan insanlar için kullanılan ırak kelimesi aynı zamanda gönül bağı olarak da uzak kalındığı zaman da kullanılmaktadır.

Günümüzde ırak kelimesi pek fazla kullanılamaz. Bu kelime yerine daha çok eş anlamlı kelimesi olan uzak kelimesi kullanılabilir. Irak kelimesi çok sık kullanılmasa da uzak kelimesi ile eş anlamlı ya da yakın anlamlı olduğu için aynı anlam barındırır. Bu sebeple de cümle içerisinde aynı anlamda kullanılabilen bir kelimedir.