Irak KDP lideri Mesut Barzani, Cizre'de... 'Barış sürecini destekliyoruz'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu', dün yapılan açılış töreniyle başladı. Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde; davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile ilçe belediye başkanları ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti. Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri de alındı.

BAKAN YARDIMCISI DA SEMPOZYUMDA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na; KDP lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ile Nevroz Uysal Aslan, HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile KDP Siyasi Büro üyeleri Sidad Barzani ve Sarbast Lazgin, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho ile aralarında akademisyenlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

'ASLA SÖNMEYECEK PARLAK BİR YILDIZI'

Sempozyuma katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Irak KDP lideri Mesut Barzani, "Sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bugün, 4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldığım için hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Ciziri'nin şiirleri asla eskimiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız. Melaye Ciziri, asla sönmeyecek parlak bir yıldızdır. Barzani Tekkesi'nde, Mevlana Şeyh Ahmed Barzani'nin huzurunda, Ciziri'nin şiirleri her zaman okunurdu. Aralarında ne kadar manevi bir yakınlık olduğunu gördüm, çünkü hakikat yolu birdir. Ciziri, 1570 yılında doğmuş ve 1640 yılında vefat etmiştir. 70 yıl yaşamıştır ama 70 yılı bereketle, 70 yılı ilim dolu geçmiştir. Ciziri'nin şiirleri, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bildiğini göstermektedir. İlim ve irfana çok meraklı olduğu açıktır" dedi.

'BARIŞA GİDEN KAPIYI AÇTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Barzani, "Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve Allah'ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı yineliyoruz" diye konuştu.

'1000 YILDIR YAZILAN KARDEŞLİK DESTANINI BOZAMADILAR'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, konuşmasında, "Ortak bir mirasla devraldığımız aynı yazgıda birleşip aynı yolda yürüdüğümüz bu topraklar, dilleriyle, kültürleriyle adeta binbir renkte çiçek açan bir büyük bahçe gibidir. Ne var ki yıllarca bu bereketli topraklardaki kardeşliğimizi dışarıdan yıkamayanlar, kaleyi içeriden yıkmaya çalıştılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak, şehirlerimizi, dağlarımızı, gençlerimizi terörle esir almak istediler. Orada bu ülkenin enerjisi, kaynağı, imkanı heba edildi. Bugün yapılan hesaplar gösteriyor ki terörün doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti maalesef 2 trilyon dolara ulaşmış durumdadır. Bu hayata geçmemiş yatırımlar, kurulmamış fabrikalar, açılmamış okullar, gidemediğimiz nice yollar demektir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bir şeyi başaramadılar. Bu topraklarda 1000 yıldır yazılan kardeşlik destanını bozamadılar" dedi.

'TURİZMİN, TİCARETİN, İLMİN VE SANATIN MERKEZLERİ OLACAKLAR'

Karaloğlu, "Hepinizin malum olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' süreci ile yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Terörün gölgelediği yılları geride bırakarak kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek 'büyük ve güçlü Türkiye' idealini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu karanlık siz perdesi dağıldıkça, bu bölgenin de tüm ülkenin de ayağındaki prangalar tek tek çözülecek. Bunun en somut örneklerinden birisi, bir zamanlar sadece operasyonlarla anılan Gabar Dağı'nın bugün petrol üretimiyle, enerjiyle umutla anılıyor olmasıdır. Gabar'da günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaşmış durumda. Bu üretim yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık cari açık iyileşmesine denk geliyor. İnşallah bu saatten sonra bu şehirler, başta Şırnak olmak üzere turizmin, ticaretin, ilmin ve sanatın merkezleri olacak. Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı olarak bizler de bu şehirlerin huzuru ve güvenliği için her zaman görev başındayız. 688 bin kişilik içişleri ailemizle, emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, güvenlik korucularımızla, mülki idaremizle, birlik ve aziz milletimizin emrindeyiz. Tek hedefimiz var; 81 ilde, 922 ilçede, her hanede, her yürekte huzuru ve güveni daim kılmak. Bu ülkede yaşayan aziz milletimizin her ferdinin, başta can ve mal güvenli olmak üzere dili, inancı, kültürel değerleri devletin güvencesi altındadır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep birlikte bu ebedi yurdu daha müreffeh, daha güçlü, daha huzurlu kılmak için herkesin elinden gelenin fazlasını yapacağına inancımız tamdır" diye konuştu. Programda Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Kürtçe kaside okudu.