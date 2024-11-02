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Irak Başbakanı’yla ‘terör’ zirvesi

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Irak#Terör
Irak Başbakanı’yla ‘terör’ zirvesi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

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Erdoğan kabulde, Türkiye ile Irak’ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu projesi başta olmak üzere işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu,  Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye’yi memnun ettiğini belirtti. Erdoğan, bölgede yayılan İsrail saldırganlığına da dikkat çekerek bölgede barış için uluslararası toplumu dayanışma içinde hareket etmeye çağırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es Sudani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Irak Başbakanı’yla ‘terör’ zirvesi

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Irak#Terör

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