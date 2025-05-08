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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Ankara'da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#IRAK#ANKARA
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Ankarada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından liderler baş başa görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek.

Görüşmelerde iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak. Bölgesel ve küresel konuların da konuşulacağı görüşmelerin ardından Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı yapacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#IRAK#ANKARA

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