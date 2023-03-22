Irak Başbakanı Beştepe’de

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Erdoğan, Sudani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Basra’dan Türkiye’ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kalkınma Yolu Projesi’ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesileyle ispat etmiştir. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz PKK’yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.” Sudani ise “Irak, hiçbir zaman Türkiye’ye saldırı olmasına rıza göstermez” dedi.