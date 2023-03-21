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Irak Başbakanı Ankara'da resmi törenle karşılandı

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#Ankara#Cumhurbaşkanı#Beştepe
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başkbakan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Es Sudani ile görüştükten sonra iki lider heyetler arası görüşmeye geçecek.

Görüşmelerde, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Anlaşmaların imza töreninin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Es Sudani ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Irak Başbakanı Ankarada resmi törenle karşılandı

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#Ankara#Cumhurbaşkanı#Beştepe

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