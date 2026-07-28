Irak BaÅŸbakanÄ± Ankara'da

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Irak BaÅŸbakanÄ±'nÄ±Â Ez-Zeydi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n daveti ile TÃ¼rkiye'ye geldi. AtlÄ± birlikler eÅŸliÄŸinde BeÅŸtepe'ye gelen Zeydi, ErdoÄŸan tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.Â

TÃ¶ren kapsamÄ±nda top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±rken Ä°ki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. Bunun ardÄ±ndan Zeydi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±'nÄ± 'Merhaba asker' diyerek selamladÄ±.

ANLAÅžMALAR Ä°MZALANACAK

BaÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan iki liderin kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mesi, anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ± ve ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmasÄ± bekleniyor.

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