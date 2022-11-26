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Irak bankasından 19 milyon dolarlık dolandırıcılık: Şüpheliler Mersin'de yakalandı

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#Dolandırıcılık#Banka#Mersin
Irak bankasından 19 milyon dolarlık dolandırıcılık: Şüpheliler Mersinde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 12:13

Irak'ta faaliyet gösteren bankanın müdürü, kendisini 'borsacı' olarak tanıtan Ürdünlü Suheir Ahmed Mahmoud Albadri adlı kadına bankaya ait 19 milyon dolar parayı gönderdi. Banka sahibi şikayetçi olunca müdür, tutuklandı. Paranın izini süren banka sahibi, şüphelilerin Mersin'de olduğunu saptadı. Kente gelen banka sahibinin şikayeti üzerine paraları almaya hazırlanan Albadri ile arkadaşı Khaled H.M. Alnadi de yakalandı.

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Irak'ta faaliyet gösteren Islamic Banka'da müdür, kendisine ulaşan ve 'borsacı' olduğunu öne süren Ürdün uyruklu Suheır Ahmed Mahmoud Albadrı'ye, 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip, 1 milyon dolar olarak iade edeceği sözü üzerine para gönderdi. Müdür, farklı zamanlarda bankaya ait toplam 19 milyon dolar parayı gönderdi. Bu süreçte İngiltere'de bulunan bankanın sahibi, Irak'a döndü. Bankanın sahibi, paraların çıkışını fark edince müdür hakkında şikayetçi oldu. Banka müdürü ise tutuklandı.

Irak bankasından 19 milyon dolarlık dolandırıcılık: Şüpheliler Mersinde yakalandı



PARALARIN İZİNİ SÜRMÜŞ

Paranın izini süren Banka sahibi, paraların Bağdat’tan gönderildiği döviz bürosuna gidip, kime ve nereye gittiğini araştırdı. Döviz bürosu da paraların Mersin’de oturan Ürdünlü kadına gönderildiğini, bu kişinin de paraları teslim aldığına dair Göç İdaresi'nce verilen kimlik kartı ile teslim bilgilerinin yer aldığı kağıtların fotoğraflarının bulunduğunu beyan etti. Döviz bürosu, bu belgeleri banka sahibine teslim etti. Mersin'e gelen banka sahibinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi harekete geçti. Ekipler, hawalacı (gayri resmi nakdi para transferi) olarak faaliyet gösteren döviz bürosunda beklemeye başladı. Ekipler, kimliği tespit edilen Suheır Ahmed Mahmoud Albadrı ile arkadaşı Khaled H.M. Alnadi'yi paraları almaya geldiği sırada yakaladı.

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Irak bankasından 19 milyon dolarlık dolandırıcılık: Şüpheliler Mersinde yakalandı



ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kiloluk külçe altın ve çok sayıda ziynet eşyası ile 20 bin 700 dolar, 81 bin 100 Türk lirası ele geçirildi. Paralara el koyulurken, şüphelilerin kripto para uygulamasında toplam 131 bin dolarının olduğu da belirlendi. Şüpheliler, ifadelerinde, hawala yöntemiyle aldıkları paraları Filistinli uyrukluya kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, paraların kendilerinde kalmadığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

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#Dolandırıcılık#Banka#Mersin

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