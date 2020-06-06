İptal kararının perde arkası: Halk mağdur olmasın diye

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

VAKA SAYISINDAKİ KISMİ ARTIŞ

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla büyükşehirlerden diğer illere geçişlerde yaşanan yoğunluğun da zamana yayılması planlandı. Vaka sayısındaki kısmi artış da göz önüne alınarak toplumda oluşan “virüs bitti” algısının da önüne geçilerek, “virüsün devam ettiği, kural ve tedbirlere uyulmasının önemi” de tekrar hatırlatılmak istendi.

ON BİNLERCE KİŞİ BİLET ALMIŞTI

Genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.

RESTORANLAR HAZIRLANMIŞTI

Yine 1 Haziran’da tekrar hizmete başlayan restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin de hafta sonunda yasak olmayacağını planlayarak ürün ve malzeme aldığı, yasak durumunda alınan bu ürünlerin bozulmasıyla oluşacak mağduriyetler de gündeme geldi. Sosyal ve ekonomik olarak oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için çözüm yolları arandı. Sokağa çıkma yasağının kapsayan genelgenin bu yönde esnetilmesi ele alındı. Ancak bundan da vazgeçildi. Sosyal medyada gündem olan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğlene doğru yasağı iptal ettiğini açıklarken, yasak tedbirinin Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle alındığını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasını iptal kararını Twitter hesabından, “Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2.5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum” sözleriyle duyurdu.

MEMUR VE ESNAFA TEST

Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde esnaf ve kamu çalışanlarına COVID-19 testi yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kamuda çalışan, esnaf ve taksicilik yapan 220 kişiden numune alındı.

Uzmanlar vaka sayılarında azalma olmaması, hatta ufak çapta artış nedeniyle kısıtlama kararının alındığını söyledi. Uzmanların konuyla ilgili yorumları şöyle:

KARARLAR ANLIK ALINIYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel:

Çok dinamik bir süreç, Sağlık Bakanlığı da bu süreci çok yakından takip ediyor. Ona göre kararlar alınıyor. Vatandaşımızın yapması gereken yeni normalin kurallarına harfiyen uymak.

POZİTİF VAKA SAYISI FARKLI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:

Yasak, 15 il ile ilgili durumu yansıtıyordu. Vaka 900-1000 civarında. Nisan ayındaki 1000 sayısıyla, bugünkü 1000’in arasında fark var. Sayı aynı ama pozitif vaka sayısı farklı. Çünkü o dönemde pozitif vakaların hepsi hastaydı, çoğu hastanede yatıyordu. Şimdi testin çoğunu asemptomatik olanlara, tedavi gerektirmeyenlere yapıyoruz. Onların izole edilmesi topluma yayılmaması anlamında önemli. Yoğun bakımdaki vaka sayısı artmıyor.

TANI KONMAMIŞ 300 BİN VAKA VAR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:

19 Mayıs’tan bu yana vaka sayımız 1000’li rakamlarda gidiyor. 10’lu rakamlara inme durumunun 4-6 hafta içinde gerçekleşmesi zor gibi. Türkiye genelinde 300 bin civarında tanı konmamış pozitif vaka olduğunu hesaplıyoruz. Bu sürekli potansiyel kaynak risk. ‘10 Mart öncesi gibi işe gidin’ derseniz olmaz. İstanbul’da her 100 kişiden bir kişi virüs taşıyor. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

YOLCULUKLAR MESAFESİZ

İstanbul’da alınan kararlara rağmen dün toplu taşımada yine yoğunluk yaşandı. Şehir Hatları vapurları ve Eminönü-Kadıköy seferini yapan Turyol tekneleri kalabalıktı. Eminönü'nden Kadıköy'e gitmek isteyen yolcuların iskelede bekledikleri sırada ve tekne içinde kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Metrobüs ve otobüslerde de yolcular sosyal mesafeye dikkat etmedi. (Harun UYANIK-Murat KORKMAZ-Fotoğraf: Gülseli KENARLI / DHA)