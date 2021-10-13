İpsala’da dolu yağışı etkili oldu! 13 bin dönüm arazi zarar gördü

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İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, bölgede etkili olan dolu nedeniyle çeltik ekili arazilerin zarar gördüğü köylerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Güngör, dün saat 04.00 sıralarında yaşanan şiddetli dolunun, henüz çeltik hasadı tamamlanmamış olan köylerde yoğun ürün kayıplarına sebebiyet verdiğini belirterek, “Gece boyunca birçok yerleşim yerinde yağan şiddetli yağmur bazı köylerde yerini doluya bıraktı. İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce ilçe genelinde yapılan ön incelemelerimiz kapsamında ilk tespitlere göre, Sarıcaali köyünde 5 bin dönüm, Balabancık köyünde 3 bin 500 dönüm, Sultanköy’de 2 bin 500 dönüm, Paşaköy’de 1500 dönüm ve ilçe merkezi Taştepe mevkisinde yaklaşık 500 dönüm alanda olmak üzere, İpsala genelinde toplamda yaklaşık olarak 13 bin dönüm çeltik arazisinde doludan kaynaklanan zarar ve yoğun ürün kaybı bulunduğu gözlemlenmiştir” dedi.



Ekrem Güngör, köy muhtarlıklarına, ilgili zarar ziyan tespitleri için gerekli evrakların gün içerisinde bırakıldığını söyledi. Bugün itibarıyla zarar beyan edilen tüm parseller için tam zarar tespitlerinin belirleneceğini ve bakanlığa iletileceğini ifade eden Güngör, çiftçilere de geçmiş olsun dileklerini iletti.