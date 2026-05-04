İplikleri pazara çıktı! Sahte belgelerle onay alıyorlardı: 31 kişi gözaltında

#Sahtecilik#Göçmen Kaçakçılığı#İkamet İzni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 09:51

İstanbul'da hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 31 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alınmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ikamet izni işlemleri sırasında ibraz edilen belgelerde tahrifat yapılması, sahte belgeler düzenlenmesi ve gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlanması suretiyle suç faaliyetinde bulunulduğunu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda bazı evraklara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

