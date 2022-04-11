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İplik tedarikçisinden fabrika ortağına korkunç saldırı

#Denizli#Polis#Saldırı
İplik tedarikçisinden fabrika ortağına korkunç saldırı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi Halil P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit attı. Kaydı, hastaneye kaldırılırken, Halil P. de gözaltına alındı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil P. arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Halil P., yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri geldi. Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Halil P.'nin de eli ve yüzünde sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İplik tedarikçisinden fabrika ortağına korkunç saldırı

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#Denizli#Polis#Saldırı

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