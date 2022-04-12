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İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı

#Denizli#Tartışma#Tutuklama
İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı

Denizli’de bugün sevk edildiği adliyede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Halil Pesin’in tekstil fabrikasında alacak verecek yüzünden tartıştığı Muzaffer Kaydı'ya asit dökme anını yansıtan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İddiaya göre; iplik fabrikası ortaklarından Muzaffer Kaydı ile tedarikçi Halil Pesin arasında dün öğle saatlerinde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Pesin, termosta getirdiği asidi Muzaffer Kaydı'nın üstüne atmıştı.

Kaydı'nın yüzünde asit nedeniyle ağır yanıklar oluşmuş ve ilk teşhiste sol gözünde yüzde 90 görme kaybı tespit edilmişti. Olay sonrası tutuklanıp adliyeye götürülen Halil Peşin, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" yanıtını vermişti.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Bugün ortaya çıkan kamera kayıtlarında Halil Pesin'in bir süre odada Kaydı ile konuştuğu, ardından da yanında getirdiği poşet içinden termosu çıkarıp kapağını açarak Kaydı'nın üzerine boşaltması yer alıyor. Asitli saldırıyı yapan Pesin’in daha sonra odadan kaçtığı, arkasından da Kaydı’nın gittiği görülüyor.

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İzmir'de özel bir hastanede tedavi gören Kaydı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Denizli#Tartışma#Tutuklama

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