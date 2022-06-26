İpi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip düştü!

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Side sahilinde sürat teknesine iple bağlı paraşütle yapılan bir aktivite olan 'parasailing' yapan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32), havada paraşüt ipinin kopması ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Paraşüt, kıyıdan 500 metre mesafedeki bir zeytinliğin yanındaki elektrik direğine takıldı. Bu sırada düşen Maria Madelena Ebert ile Deniz Elena Arslan yaralandı.

Elektrik telinin kopması sonrası zeytinlikte de yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan turistler özel bir hastaneye götürülürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü.

Tellere takılan paraşüt ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerince indirilirken, kopan tel de onarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı