iPhone 16 tanıtıldı... İşte iPhone 16'nun teknik özellikleri ve satış fiyatı

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Apple, yeni Watch Series 10, AirPods Max 2 ve iPhone 16 serisini tanıttı. “It’s Glowtime” etkinliği ile yeni ürünlerini tanıtan Apple'ın en çok dikkat çeken ürünü iPhone 16 oldu

İşte iPhone 16 ile ilgili merak edilenler...

iPHONE 16 SERİSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni iPhone 16 serisini "It’s Glowtime" etkinliğinde tanıttı. Şık tasarımı ve devrim niteliğindeki özellikleriyle öne çıkan iPhone 16, kullanıcı deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşıyor. Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada iPhone 16'nın sunduğu yeniliklerin kullanıcıların hayatında büyük bir fark yaratacağını vurguladı. Özellikle “Apple Intelligence” adı verilen yeni yapay zeka özellikleri dikkat çekiyor. Cihaz, dayanıklılığını artıran %50 daha güçlü seramik ekranla korunuyor ve “havacılık sınıfı” alüminyum gövdesiyle sağlamlık sunuyor. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü de bu modelin öne çıkan diğer yenilikleri arasında.

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EKRAN

iPhone 16, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranıyla karşımıza çıkıyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve yüksek parlaklık sayesinde kullanıcıların görsel deneyimini üst seviyeye taşıyor. Yeni tasarımıyla da dikkat çeken cihaz, daha ince çerçeveler ve dayanıklılığı artıran seramik kalkan teknolojisi ile korunuyor. Bu sayede hem şıklık hem de sağlamlık bir arada sunuluyor.

KAMERA

Yeni iPhone 16’nın gelişmiş kamera sistemi, fotoğrafçılıkta devrim yaratacak yeniliklerle geliyor. Cihaz, 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış, böylece düşük ışık koşullarında bile üstün performans sağlıyor. Yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri, çekimlerde fark yaratırken; gece modu, portre modu ve yeni sinematik mod sayesinde kullanıcılar profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekebiliyorlar.

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Ana kamera, 48 MP Sony IMX903 sensörü, 1/1.14" sensör boyutu ve f/1.78 diyafram açıklığı ile dikkat çekiyor. 24mm lens eşdeğeri ve optik görüntü sabitleme (OIS) özellikleri sayesinde, net ve canlı görüntüler elde etmek mümkün. Ultra geniş açılı kamera da 48 MP, 1/2.6" sensör boyutu ve f/2.2 diyafram ile geniş bir görüş açısı sunuyor. Özellikle iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te yer alan 5X optik zoom özellikli telefoto kamera, 12 MP çözünürlük ve OIS ile donatılmış ve uzak mesafelerde bile detaylı çekimler yapmayı sağlıyor.

iPhone 16 Pro serisi, sadece aynı gelişmiş kamera sistemini paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda 120 fps’de 4K video çekme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bu özellik, iPhone 15 Pro modellerinde 4K’da 60 fps ile sınırlıyken, iPhone 16 Pro serisi bu alanda büyük bir adım atıyor. Ayrıca, harici depolama birimine bağlandığında, iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps’de ProRes 4K çekim yapabiliyor. Apple'ın "QuickTake" özelliğini de 1080p'den 4K'ya yükseltmesi bekleniyor, böylece hızlı çekimlerde de kalite artışı sağlanacak.

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Apple, iPhone 16'ya yeni bir kamera kontrol butonu ekledi. Bu buton, kullanım kolaylığı için hem yatay hem de dikey yönde çalışacak şekilde tasarlandı. Tek tıkla kamera uygulamasını açabiliyor ve bir fotoğraf çekmek için tekrar tıklayabiliyorsunuz. Eğer butona basılı tutarsanız, video kaydı başlatılıyor. Ayrıca, yeni dokunsal motor sayesinde butona her dokunduğunuzda fiziksel bir geri bildirim alıyorsunuz; bu, bir tıklamanın hissini taklit ediyor. Buton, dokunma hareketlerini algılayarak "tam tıklama" ile "hafif basma" arasındaki farkı ayırt edebiliyor. Hafif basış, odaklama yapmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda diyafram açıklığı veya odak gibi ayarları ince ayar yapabilmeniz için sürükleme hareketlerine de imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, kameranın tüm özelliklerine daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabiliyor.

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İŞLEMCİ VE PERFORMANS

iPhone 16, Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu güçlü işlemci, kullanıcılara daha hızlı performans ve yüksek enerji verimliliği sunuyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, A18 Bionic çipin sağladığı üstün hız ve akıcılık sayesinde hiç olmadığı kadar pürüzsüz çalışıyor. Bu yeni nesil çip, hem günlük kullanımda hem de yoğun grafik gerektiren oyun ve uygulamalarda yüksek performans sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

DEPOLAMA

iPhone 16, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edebileceği 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor. Bu farklı kapasiteler, hem günlük kullanımda hem de yüksek miktarda veri depolayan kullanıcılar için esneklik sağlıyor.

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FİYATLANDIRMA VE TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Yeni iPhone 16 serisi, Eylül ayı sonunda Türkiye’de satışa sunulacak. Apple Türkiye, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte web sitesinde güncellemeye gitti. Global fiyatlandırmaya göre, en uygun versiyon olan iPhone 16 128 GB modeli 799 dolar olarak belirlenmiş durumda. 256 GB ve 512 GB seçenekleri ise sırasıyla 899 dolar ve 999 dolardan satışa sunulacak. iPhone 16 Pro'nun fiyatı 999 dolar iken, iPhone 16 Pro Max modeli 1199 dolarlık bir fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşacak.

iPhone 16’nın Türkiye fiyatları da belli oldu: