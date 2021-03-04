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Haber Giriş: 04.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

İpek Hattat kimdir? Hakkındaki iddialarla gündemde

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İpek Hattat kimdir? Hakkındaki iddialarla gündemde

Ünlü iş insanı İpek Hattat evine gelen şirket kuryesini alıkoyduğu ardından da psikolojik şiddete maruz bıraktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden kurye Renas D.'nin açıklamaları ardından gözler İpek Hattat'a çevrildi. Peki, İpek Hattat kimdir?

Kayserili iş insanı Mehmet Hattat'ın kızı olan İpek Hattat, aile şirketi olan Hattat Holding'de yönetim kurulu üyesidir. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. İpek Hattat aslen Kayserilidir.

Hattat Holding'in 14 şirketi bulunuyor. 13'ünün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.

Otomotiv grubunun başkanlığını ise İbrahim Hattat yürütüyor. Mehmet Hattat'ın tüm çocukları yönetim kurulunda bulunuyor. İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor.Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İpek Hattat bir süredir iş adamı Sami Yüzer’le birlikte.

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