İpek Hattat kimdir? Hakkındaki iddialarla gündemde

Kayserili iş insanı Mehmet Hattat'ın kızı olan İpek Hattat, aile şirketi olan Hattat Holding'de yönetim kurulu üyesidir. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. İpek Hattat aslen Kayserilidir.

Hattat Holding'in 14 şirketi bulunuyor. 13'ünün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.

Otomotiv grubunun başkanlığını ise İbrahim Hattat yürütüyor. Mehmet Hattat'ın tüm çocukları yönetim kurulunda bulunuyor. İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor.Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İpek Hattat bir süredir iş adamı Sami Yüzer’le birlikte.