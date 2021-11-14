IPA başkanı uyardı: Tatil dönüşü vakalar artabilir

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Dünya genelinde 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association-IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, ara tatil sonrası okula dönüşlerle ilgili uyarıda bulundu. Mevcut verilerin, çocuklarda COVID aşılarının güvenle uygulanabileceğini gösterdiğine dikkat çeken Hasanoğlu, şunları söyledi:

‘AŞILARI YAPTIRIN’

“Eğitim hayatının devamlılığı özellikle pandemi döneminde önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Velilerin de bu bilinçle hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü veliler aşılandıkça çocuklarımız daha iyi korunacak. Şimdi Türkiye’de tatile girdik, ara tatil başladı. Tam bu dönemde aşı olmayan tüm velilerimizin, ailelerimizin aşılarını tamamlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz IPA olarak kronik hastalıkları olan yani akciğer enfeksiyonu, diyabet, böbrek hastalıkları, astım gibi ve 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanmasını da öneriyoruz. Özellikle okullar açılınca maske, mesafe, sınıfların havalandırılması, oturma düzeni gibi konuların üzerinde yeniden durmamız lazım. Öğretmenlerin, servis şoförlerinin, kantincilerin mutlaka aşılanmış olması gerekiyor. Tatilde çocuklarımızın da rehavete kapılmadan korunmayı sürdürmesi lazım. Aksi takdirde okul açıldığı zaman korkarız ki vaka sayıları daha da artacaktır.”

ANKARA’DA DÜŞTÜ, İSTANBUL VE İZMİR’DE ARTTI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım’da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı Ankara’da düşerken İstanbul ve İzmir’de arttı. Koca’nın açıkladığı verilere göre, 30 Ekim -5 Kasım’da her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 307.40, Ankara’da 287.04, İzmir’de 69.61 oldu. Bu sayılar 23-29 Ekim haftası İstanbul’da 293.02, Ankara’da 287.85, İzmir’de 64.81’di. Bir önceki haftaya göre en çok artış olan 10 il ise Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun.