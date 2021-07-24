IPA Başkanı uyardı: ‘Aşı olun, yoksa bir nesil kaybolacak’

Türkiye'de, normalleşme ve bayram tatilinin etkisiyle vakalarda artış gözlenirken, dünyada da “4’üncü dalga Delta varyantıyla gelecek" kaygısı hakim. Artan vakalar, yüz yüze eğitimin önümüzdeki dönemde de kesintiye uğrama endişesini gündeme getiriyor. 140 ülkedeki kurumlarıyla 2 milyardan fazla çocuğa hizmet veren ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu da varyantlara karşı tek silahın aşı olduğunu söylüyor. Pandemiden dolayı Türkiye de dahil pek çok ülkede eğitime ara verildiğine ve okulların kapatılmak zorunda kalındığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyarıyor:

KİMSENİN HAKKI YOK

"Yüz yüze eğitim her çocuğun hakkıdır ve bunun için bizim de uğraşmanız gerekiyor. Ne yapıp edip okulları açabilmemiz lazım. Bunun için de erişkinlerin aşılanması çok büyük önem taşıyor. Erişkin aşılama oranlarımızı bir an önce yüzde 85'e çıkarmamız lazım. Erişkin dediğimiz zaman da sadece öğretmenler değil, madem ki okullardan bahsediyoruz, servis şoförleri, okulda çalışanlar ve aileleri ile çocuklarımızın ailelerini aşılamamız lazım. Bu da yetmez, okullarda hijyen şartları ve mesafe kurallarına uygun ortamların oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde yine geçen seneki gibi okulları kapatmak zorunda kalırsak, bir nesli kaybederiz. Çocuklarımız zaten 1.5 yıldır okuldan mahrum. Buna 1 yıl daha eklemeye kimsenin hakkı yok."

YOKSUL ÜLKELER AŞILANMALI

IPA Dış İlişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ise salgında varyantların en önemli nedeninin aşı tedariki sıkıntısı olduğuna değinerek şunları söyledi: "Dünyada şu ana kadar 3 milyar 600 milyon doz aşı yapıldı. Ama bu dozların sadece yüzde 1´i yoksul ülkelere gönderilebildi. Yeni varyantlar ortaya çıkıyor, yeni mutasyonları konuşuyoruz. Böyle bir durum varken, bu ülkeler geçen sene bizim yaşadığımız durumu yaşıyorlar, aşıya ulaşamadılar henüz. Bu da virüsün yayılmasını kesme açısından son derece negatif etki yaratıyor. Çünkü bu, tüm dünyada birlikte hareket edilmesi ve önüne geçilmesi gereken bir sorun. Hatta bilmediğimiz başka varyantlar da ortaya çıkabilir. Bu yüzden yetişkinlerde aşılama önemli. Siz yoksul ülkeleri aşılamadığınızda orada yeri varyantlar ortaya çıkıyor."

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