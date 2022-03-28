İp atlama tazminatı

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Sakarya’da yaşayan 13 yaşındaki Kübra Emiral, 25 Mayıs 2009 tarihinde evinin balkonunda anten kablosu ile ip atlıyordu. Oyun sırasında küçük Kübra’nın ip olarak kullandığı anten kablosu, evinin yakınından geçen elektrik tellerine değdi. Elektrik akımına kapılan küçük kız, ağır yaralandı, vücudun yüzde 37’si yandı ve çok sayıda ameliyat geçirdi.

SAVCI: KÜBRA KENDİNİ YARALADI

Yaşanılan kaza nedeniyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, “Küçük Kübra’nın olayda kablo ile iletim kanallarının kanuni mesafesinde olmasına rağmen kendi kusuru ile kendisinin yaralanmasına sebep olduğu, olayda elektrik idaresine ve yaşı itibarı ile ailesine atfedilecek herhangi bir kusur tespit edilemediği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

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Emiral ailesi, avukatları Ayşe Özge Çınar Seçkin ve Buket Derya Karaman aracılığıyla kızlarının elektrik akımına kapılmasına neden olan elektrik hattının tesisi ve bakımından sorumlu olan, elektrik şirketi aleyhine Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davalı elektrik şirketi, mahkemeye gönderdiği savunmasında, olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

'BİR SENE ÖLÜ GİBİ YATTI'

Tanık olarak dinlenen, küçük kızı hastaneye yetiştiren komşu Mehmet Badur “İçeriye girdiğimde Kübra balkondan bana doğru geliyordu, ‘Mehmet amca’ diye ağlıyordu, kendisini gördüğümde hâlâ yanmaya devam ediyordu, vücudundan kanlar gelmekteydi, yanan ateşi söndürmek amacıyla kendisine sarıldım. Apar topar Kübra’yı hastaneye götürdük, Kübra bir sene boyunca ölü gibi yattı, çok acılar çekti bu süreçte kimse gelip özür bile dilemedi, maddi yardımda bulunma talepleri de olmadı” dedi.

508 BİN TL TAZMİNAT

Mahkeme dosyada bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, elektrik şirketinin yüzde 70 oranında kusurlu olduğu, anne ve babanın da denetim görevlerini yapmaması nedeniyle yüzde 30 oranında kusurlu olduğu ifade edildi.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunu esas alan mahkeme, 15 Şubat tarihinde küçük kıza 438 bin TL maddi, 70 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Kararda, hükmedilen tazminat miktarına, kaza tarihi olan 25 Mayıs 2009 tarihinden itibaren yasal faizin de işletilmesine hükmedildi.



ŞİRKET YÜZDE 70 KUSURLU

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda elektrik şirketini yüzde 70, anne babayı da yüzde 30 kusurlu buldu. Raporda, “Havai hattın binanın önündeki kaldırımdan geçtiği, dağıtım şirketi tarafından lisans bölgesinde; nakil hatlarının ve dağıtım şebekesinin kontrol ve bakımlarının yapılması, iyileştirilmesi, işletilmesinin sağlıklı olarak yapılması sorumlulukları arasında bulunduğu, Kuvvetli Akım Yönetmeliği’ne göre binaya en küçük yatay uzaklık 2 mt olması gerektiği ve bu mesafenin sağlanması dağıtım şirketinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, dağıtım şirketleri tarafından şehir içindeki havai hatların yatırım planlarında (yer altına alınması için) projelendirilmesi, havai hatların tehlike içeren bina önlerindeki kısımlarının izolasyon malzemesi ile kaplanması yatırımı ve kurul onayı sonrası onaylandığında yer altına alınmasının kanun ve yönetmeliklerde yazmasına rağmen yapılmadığı tespiti yapılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.